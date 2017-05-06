Рекордная сухая серия Никиты Медведева прервалась в матче с «Арсеналом»

Сухая серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева прервалась в матче с «Арсеналом». Нападающий тульской команды Никита Бурмистров забил на 37-й минуте игры.
До сегодняшнего матча Медведев не пропускал в 10 турах чемпионата подряд.
Сухая серия вратаря @rostovfc Никиты Медведева прервалась на отметке 1⃣0⃣3⃣4⃣#РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37' Никита Бурмистров pic.twitter.com/Pa71gBNF8L
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) May 6, 2017
Сухая серия вратаря прервалась на отметке 988 минут. Медведев ранее стал рекордсменом чемпионатов России по этому показателю, он превзошел достижение Руслана Нигматуллина. Сухая серия вратаря «Локомотива» в 1999 году достигала 939 минут.
Медведев не пропускал на протяжении 1034 минут. Эта статистика включает время, которое добавлялось арбитрами к таймам.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер РФПЛ