Рекорд Синдзи Кагавы, дисквалификация Андреа Виллаша-Боаша. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Синдзи Кагава

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 сентября.

1. Премьер-лига. 12-й тур. «Ростов» проиграл в Хабаровске, «Тосно» дома победил «Ахмат», «Амкар» переиграл «Рубин», «Спартак» разобрался с «Уралом».

2. Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Китая.

Наказание последовало за стычку с судьей.

3. Серхио Агуэро из-за перелома ребра в ДТП пропустит не более месяца.

На восстановление аргентинца уйдет от 2 до 4 недель.

4. Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой.

Неофициальный бренд в виде имени актрисы фильмов для взрослых Лены Нитро был нанесен на футболки «Обервюрцбаха».

5. Синдзи Кагава стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди японцев.

На счету Кагавы 28 голов в чемпионате Германии.

6. «Халл Сити» Леонида Слуцкого прервал безвыигрышную серию.

«Тигры» разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1.

Фото: Global Look Press

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