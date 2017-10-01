Рекорд Синдзи Кагавы, дисквалификация Андреа Виллаша-Боаша. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 сентября.
1. Премьер-лига. 12-й тур. «Ростов» проиграл в Хабаровске, «Тосно» дома победил «Ахмат», «Амкар» переиграл «Рубин», «Спартак» разобрался с «Уралом».
2. Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Китая.
Наказание последовало за стычку с судьей.
3. Серхио Агуэро из-за перелома ребра в ДТП пропустит не более месяца.
На восстановление аргентинца уйдет от 2 до 4 недель.
4. Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой.
Неофициальный бренд в виде имени актрисы фильмов для взрослых Лены Нитро был нанесен на футболки «Обервюрцбаха».
5. Синдзи Кагава стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди японцев.
На счету Кагавы 28 голов в чемпионате Германии.
6. «Халл Сити» Леонида Слуцкого прервал безвыигрышную серию.
«Тигры» разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1.
Фото: Global Look Press