Реконструкция стадиона «Фишт» завершится в январе

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Фишт

Подготовка к чемпионату мира в России идет полным ходом. В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию еще одна арена, на которой пройдут матчи мундиаля в 2018 году.

После проведения зимней Олимпиады в 2014 году стадион закрыли на реконструкцию. На данный момент идут последние работы, уже в конце января арена в Сочи будет сдана в эксплуатацию. Первую тестовую игру на «Фиште» планируется провести 28 марта.

На данном стадионе пройдут несколько матчей группового этапа ЧМ, а также одна игра 1/4 финала. Нынешним же летом арена примет игры Кубка Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс

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Дмитрий Темников
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