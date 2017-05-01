Ребенок проявил расизм по отношению к Салли Мунтари

Автор: Никита Пронин 0 Comments

 

Салли Мунтари

В матче 34-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Кальяри» Салли Мунтари покинул поле раньше финального свистка. Футболист не выдержал оскорблений на почве расизма, но сделал ответный жест.

На 89-й полузащитник гостей Салли Мунтари покинул поле по собственной инициативе. Ганский футболист сообщил арбитру о том, что слышал расистские выкрики с трибун в свой адрес. Затем Мунтари  отдал свою игровую футболку ребенку, который оскорбил его.

«Я должен был дать ему пример, чтобы он вел себя хорошо, когда вырастет», — сказал Мунтари.

Ганец забил один гол в девяти мачтах текущего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер репортера Sky Sports

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