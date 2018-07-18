«Реал» заплатит «Челси» 35 млн евро, Кирьяков ударил Рабинера, фанаты «Торпедо» против подписания темнокожего игрока. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 июля.

1. Сергей Кирьяков ударил Игоря Рабинера около студии «Матч ТВ»

Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым.

2. Болельщики «Торпедо» выступили против подписания темнокожего защитника

Им не понравилось подписание 19-летнего защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

3. «Реал» заплатит «Челси» 35 млн евро за приобретение Тибо Куртуа

Само соглашение с Куртуа будет рассчитано на 4 года.

4. Болельщики с Fan ID смогут въезжать в Россию без визы до конца года

Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры и депутаты всех четырех парламентских фракций.

5. Арсен Венгер: «22 года в одном клубе – возможно, моя главная ошибка»

Он рассказал, что считает своей главной ошибкой в карьере.

Фото: Сергей Дроняев

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