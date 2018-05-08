«Реал» заинтересован в приобретении защитника «Ромы»

Автор: Михаил Серебряков 0

Costas Manolas

Защитник «Ромы» Костас Манолас попал в сферу интересов мадридского «Реала». Минувшим летом игрок был близок к переходу в петербургский «Зенит».  

Мадридцы были впечатлены игрой греческого футболиста, забившего победный гол «Барселоне» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который позволил римлянам выйти в следующую стадию турнира. Сообщается, что представители «Реала» уже связались с итальянским клубом, чтобы обговорить возможный переход 26-летнего защитника.

Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. В этом сезоне греческий футболист провел 28 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ундер

«Барселона» интересуется 20-летним хавбеком «Ромы» Дженгизом Ундером

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» вылетает из турнира, «Рома» громит каталонцев

Рома

«Рома» поздравила «Барселону» с рекордом по числу матчей без поражений в чемпионате

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 