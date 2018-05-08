«Реал» заинтересован в приобретении защитника «Ромы»

Защитник «Ромы» Костас Манолас попал в сферу интересов мадридского «Реала». Минувшим летом игрок был близок к переходу в петербургский «Зенит».

Мадридцы были впечатлены игрой греческого футболиста, забившего победный гол «Барселоне» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который позволил римлянам выйти в следующую стадию турнира. Сообщается, что представители «Реала» уже связались с итальянским клубом, чтобы обговорить возможный переход 26-летнего защитника.

Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. В этом сезоне греческий футболист провел 28 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca