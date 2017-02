«Реал» забил в 42 матчах подряд и установил новый рекорд

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании забил голы «Эспаньолу» (2:0). Таким образом, мадридцы установили новый клубный рекорд, забив в 42-й игре подряд.

В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор команда Зинедина Зидана забила 113 голов в 42 матчах.

Real Madrid set a new team record of scoring in 42 consecutive competitive matches in all competitions. #HalaMadrid #RealMadrid

— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 18, 2017