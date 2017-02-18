«Реал» забил в 42 матчах подряд и установил новый рекорд

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Реал Мадрид

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании забил голы «Эспаньолу» (2:0). Таким образом, мадридцы установили новый клубный рекорд, забив в 42-й игре подряд.

В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор команда Зинедина Зидана забила 113 голов в 42 матчах.

Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне», которая забивала в 44 матчах подряд в сезоне-1942/43 и в сезоне-1943/44.

Фото: Global Look Press

ИсточникGracenote Live

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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