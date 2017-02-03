«Реал» хочет заполучить Серхио Агуэро

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает британская пресса.

По информации источника, в услугах игрока сборной Аргентины заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что «сливочных», скорее всего, покинут Альваро Мората и Карим Бензема. Первый недоволен отсутствием игровой практики, а услуги француза были предложенылондонскому «Арсеналу».

Также сообщается, что Агуэро не может подстроиться под игру главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне форвард «горожан» провел во всех турнирах 25 матчей, забил 18 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 60 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2019 года.

 До переезда в АПЛ Агуэро защищал цвета мадридского «Атлетико».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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