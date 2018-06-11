«Реал» хочет удержать Роналду, Месси может закончить карьеру в сборной после ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 июня.
1. «Реал» готов платить Криштиану Роналду 32,5 млн евро в год.
Мадридцы очень хотят удержать своего лидера.
2. Александр Рязанцев покидает «Зенит».
3. «Реал» готов заплатить 150 млн евро за Сергея Милинковича-Савича.
Но официальный запрос на трансфер серба «Реал» еще не делал.
4. После ЧМ-2018 введет новую систему подсчета рейтинга сборных.
5. Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018.
Все будет зависеть от того, как аргентинцы сыграют на мировом первенстве.
Фото: Сергей Дроняев