«Реал» хочет удержать Роналду, Месси может закончить карьеру в сборной после ЧМ-2018. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Месси и Глушаков

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 июня.

1. «Реал» готов платить Криштиану Роналду 32,5 млн евро в год.

Мадридцы очень хотят удержать своего лидера.

2. Александр Рязанцев покидает «Зенит».

3. «Реал» готов заплатить 150 млн евро за Сергея Милинковича-Савича.

Но официальный запрос на трансфер серба «Реал» еще не делал.

4. После ЧМ-2018 введет новую систему подсчета рейтинга сборных.

5. Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018.

Все будет зависеть от того, как аргентинцы сыграют на мировом первенстве.

Фото: Сергей Дроняев

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