«Реал» хочет согласовать трансфер Давида де Хеа на этой неделе

Автор: Лидия Дидык 0

Давид де Хеа

«Реал» твердо намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Игроки испанского клуба находятся на стороне Тейлора Наваса.

Mадридский клуб хочет согласовать трансфер испанца уже на этой неделе, чтобы не повторилась история 2015 года, когда клубы не успели оформить трансфер вратаря.

Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро. Несмотря на то, что у Кейлора Наваса есть поддержка среди игроков, руководители «Реала» считают, что покупка Де Хеа необходима.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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