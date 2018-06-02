«Реал» хочет пригласить Маурицио Сарри на пост главного тренера

Автор: Михаил Серебряков 0

Maurizio Sarri

Мадридский «Реал» может пригласить бывшего тренера «Наполи» Маурицио Сарри. В случае если Маурисио Почеттино решит остаться в «Тоттенхэме». 

«Это больше, чем просто предложение, без сомнений. Ситуация такова: «Реал» хочет, чтобы команду возглавил Почеттино. У них уже есть некоторое соглашение, но что касается заключения контракта — здесь всё гораздо сложнее. Проблема в том, что Почеттино только что продлил контракт с «Тоттенхэмом».

«Реал» больше не может ждать его ответа. Уверен, что в понедельник они перестанут ожидать и постараются заполучить Сарри. Будем честны, это как выбор между «Феррари» и «БМВ». Я беседовал с некоторыми представителями «Реала». Если они захотят, они купят Сарри. С вероятностью в 70 % мы увидим Сарри на посту главного тренера мадридцев», — сказал его посредник Сальваторе Гарритано.

Фото: Global Look Press
Источник: CalcioNapoli24

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