«Реал» хочет подписать Алиссона и Сергея Милинковича-Савича

«Реал» планирует приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и голкипера «Ромы» Алиссона этим летом. Об интересе королевского клуба к 25-летнему вратарю известно давно, первое предложение в размере 55 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов римляне отклонили.

Итальянский клуб хочет выручить на продаже бразильца около 80 миллионов.

Также новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги попросил руководство подписать хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Серьезным препятствием представляются требуемые римской командой 150 миллионов евро, однако не исключено, что мадридский клуб выплатит такую компенсацию за хавбека.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia