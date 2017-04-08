«Реал» хочет переманить Антуана Гризманна

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Гризманн

Мадридский «Реал» намерен приобрести футболиста «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщается, «сливочные» сделают конкретное предложение по форварду в 2018 году.

Действующий контракт 26-летнего нападающего с «матрасниками» рассчитан до конца 2021 года. Также на игрока претендуют такие клубы как «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 42 матча во всех турнирнах. На счету французского нападающего 22 мяча и 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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