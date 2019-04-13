«Реал» взял кредит на реконструкцию стадиона, «Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочно. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 апреля.
1. Премьер-лига. 23-й тур. «Ахмат» проиграл «Локомотиву», ЦСКА уступил дома «Оренбургу», матч «Арсенала» и «Урала» завершился вничью, «Енисей» и «Уфа» поделили очки
2. Андреа Бардзальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона
37-летний игрок начал карьеру в 1998 году.
3. «Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский клуб запланировал реконструкцию стадиона на май этого года.
4. Арбитр прерывал матч Лиги 1 из-за проявлений расизма
Все из-за расистских кричалок в адрес одного из футболистов.
5. «Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочно
В рамках 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» проиграл СПАЛу.
Фото: Global Look Press