«Реал» взял кредит на реконструкцию стадиона, «Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочно. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 апреля.

1. Премьер-лига. 23-й тур. «Ахмат» проиграл «Локомотиву», ЦСКА уступил дома «Оренбургу», матч «Арсенала» и «Урала» завершился вничью, «Енисей» и «Уфа» поделили очки

2. Андреа Бардзальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона



37-летний игрок начал карьеру в 1998 году.

3. «Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский клуб запланировал реконструкцию стадиона на май этого года.

4. Арбитр прерывал матч Лиги 1 из-за проявлений расизма

Все из-за расистских кричалок в адрес одного из футболистов.

5. «Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочно

В рамках 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» проиграл СПАЛу.

Фото: Global Look Press

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