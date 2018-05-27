«Реал» выиграл третью подряд Лигу чемпионов, «Фулхэм» вышел в АПЛ через плей-офф, «Краснодар» подписал Уроша Спайича. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 мая.
1. Лига чемпионов. Финал. «Реал» обыграл «Ливерпуль»
Мадридцы завоевали 13-й Кубок чемпионов в истории.
2. «Фулхэм» вышел в АПЛ
В плей-офф Чемпионшипа «дачники» одолели «Астон Виллу».
3. Фрэнк Лэмпард может возглавить «Дерби Каунти»
Впрочем, список кандидатов у клуба насчитывает два десятка человек.
4. Игрокам сборной Нигерии запретили общаться с русскими девушками во время ЧМ-2018
Исключение – капитан нигерийцев Джон Оби Микел: у него уважительная причина.
5. ФИФА оставила в силе дисквалификацию Мишеля Платини
Несмотря на то что прокуратура Швейцарии сняла с него обвинения в коррупции.
6. Урош Спайич подписал контракт с «Краснодаром»
Защитник сборной Сербии оформил с «быками» долгосрочный контракт.
Фото: Global Look Press