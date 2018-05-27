«Реал» выиграл третью подряд Лигу чемпионов, «Фулхэм» вышел в АПЛ через плей-офф, «Краснодар» подписал Уроша Спайича. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 мая.

1. Лига чемпионов. Финал. «Реал» обыграл «Ливерпуль»

Мадридцы завоевали 13-й Кубок чемпионов в истории.

2. «Фулхэм» вышел в АПЛ

В плей-офф Чемпионшипа «дачники» одолели «Астон Виллу».

3. Фрэнк Лэмпард может возглавить «Дерби Каунти»

Впрочем, список кандидатов у клуба насчитывает два десятка человек.

4. Игрокам сборной Нигерии запретили общаться с русскими девушками во время ЧМ-2018

Исключение – капитан нигерийцев Джон Оби Микел: у него уважительная причина.

5. ФИФА оставила в силе дисквалификацию Мишеля Платини

Несмотря на то что прокуратура Швейцарии сняла с него обвинения в коррупции.

6. Урош Спайич подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник сборной Сербии оформил с «быками» долгосрочный контракт.

Фото: Global Look Press

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