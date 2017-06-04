«Реал» выиграл Лигу чемпионов, состав сборной Чили на Кубок конфедераций. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Реал

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.

1. Лига чемпионов. «Реал» выиграл турнир во второй раз подряд.

2. Артем Дзюба и Александр Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций.

3. Сергей Фурсенко: «У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов».

4. В Китае в 2019 году откроют парк развлечений, посвященный Месси.

5. Александр Головин: «Верю, что мы можем выиграть Кубок конфедераций».

6. Сборная Чили озвучила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017.

7. Роберто Манчини планирует пригласить в «Зенит» Марцело Брозовича и Алехандро Гомеса.

8. Последний из динозавров. Илья Казаков — о комментаторах советской школы.

Фото: Global Look Press

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