«Реал» выиграл Лигу чемпионов, состав сборной Чили на Кубок конфедераций. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.
1. Лига чемпионов. «Реал» выиграл турнир во второй раз подряд.
2. Артем Дзюба и Александр Кокорин могут стать экспертами на ТВ во время Кубка конфедераций.
3. Сергей Фурсенко: «У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов».
4. В Китае в 2019 году откроют парк развлечений, посвященный Месси.
5. Александр Головин: «Верю, что мы можем выиграть Кубок конфедераций».
6. Сборная Чили озвучила окончательный состав на Кубок конфедераций-2017.
7. Роберто Манчини планирует пригласить в «Зенит» Марцело Брозовича и Алехандро Гомеса.
8. Последний из динозавров. Илья Казаков — о комментаторах советской школы.
Фото: Global Look Press