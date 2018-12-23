«Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, Роналду выпустил игру для смартфонов, «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками этой зимой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 декабря.
1. «Реал» снова обошел «Барселону»
«Реал» выиграл 4-й Клубный чемпионат мира
2. «Ливерпуль» и «Бавария» интересуются полузащитником Виктором Цыганковым
Он выступает за киевское «Динамо»
3. Сербия, Греция, Болгария и Румыния подадут совместную заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030
Страны уже пришли к соглашению.
4. Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов
Она называется Cristiano Ronaldo Soccer.
5. «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно
Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.
6. 23 декабря, воскресенье. Видеотрансляции матчей Серии А и Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол»
«Леганес» – «Севилья» (18:15).
Фото: Global Look Press