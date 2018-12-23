«Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, Роналду выпустил игру для смартфонов, «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками этой зимой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 декабря.

1. «Реал» снова обошел «Барселону»

«Реал» выиграл 4-й Клубный чемпионат мира

2. «Ливерпуль» и «Бавария» интересуются полузащитником Виктором Цыганковым

Он выступает за киевское «Динамо»

3. Сербия, Греция, Болгария и Румыния подадут совместную заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030

Страны уже пришли к соглашению.

4. Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов

Она называется Cristiano Ronaldo Soccer.

5. «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно

Речь идет о Романе Еременко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артеме Тимофееве.

6. 23 декабря, воскресенье. Видеотрансляции матчей Серии А и Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол»

«Леганес» – «Севилья» (18:15).

Фото: Global Look Press

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