«Реал» включился в борьбу за Усмана Дембеле

Автор: Евгений Морозов 0

Усман Дембеле

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле входит в список потенциальных новичков «Реала». Мадридскому клубу пока не удается осуществить трансфер форварда «Монако» Килиана Мбаппе, и Дембеле рассматривается в качестве альтернативного варианта.

Кроме того, руководство «Реала» не против еще одной победы на трансферном рынке над «Барселоной». Ранее мадридцы подписали защитника Тео Эрнандеса и хавбека Дани Себальоса, на которых претендовали каталонцы.

«Боруссия» оценила Дембеле в 150 миллионов евро. «Барселона» не хочет спешить со сделкой, чтобы не переплатить. В клубе надеются, что свою роль сыграет желание игрока выступать за их команду.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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