«Реал» в гостях обыграл «Баварию», Тибо Куртуа будет судиться с Марком Вильмотсом, Артемия Панарина не пускают на чемпионат мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» в напряженной борьбе одолел «Баварию»

Мюнхенцы по-хозяйски владели инициативой и забили первыми, но не сумели отстоять даже ничью.

2. Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче ЛЧ против «Ромы» (5:2) травмировал связки колена.

3. В Лиге чемпионов побит рекорд средней результативности

Даже если в этом розыгрыше больше не забьют ни одного мяча, его средняя результативность все равно будет выше, чем когда-либо прежде

4. Тибо Куртуа подаст в суд на Марка Вильмотса

Ранее Вильмотс обвинил вратаря «Челси» и сборной Бельгии в том, что он сливает прессе внутреннюю информацию.

5. Юрий Жирков может перейти в «Краснодар»

Соглашение Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня; краснодарцы готовы предложить защитнику двухлетний контракт.

6. Сон Хын Мин признан лучшим игроком Азии

Игрок «Тоттенхэма» и сборной Кореи получает эту награду уже в третий раз.

7. Стивен Джеррард может возглавить «Рейнджерс» уже в следующем сезоне

Президент шотландского клуба Дэйв Кинг начал переговоры с иконой «Ливерпуля».

8. Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира

Сборная России по хоккею на предстоящем форуме недосчитается одного из лучших нападающих страны.

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football