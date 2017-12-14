«Реал» — в финале КЧМ, Ньюкасл» близок к продаже клуба, дисквалификация Юрченко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 декабря.

1. «Реал» вышел в финал Клубного чемпионат мира

Соперником «Реала» в финальном поединке станет бразильский «Гремио».

2. «Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Клубы обсуждают обмен полузащитниками в лице Жоау Мариу и Генриха Мхитаряна.

3. «Зенит» по средней посещаемости за 2017 год опередил «Челси», «Ювентус» и «Рому»

Арена разместилась на 32 месте – на каждый матч приходило 44578 зрителей.

4. Владелец «Ньюкасл Юнайтед» близок к продаже клуба

Майк Эшли получил предложение от Аманды Стейвли о приобретении клуба.

5. Давид Юрченко нецензурно оскорблял судей и дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги

Юрченко дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Дроняев

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