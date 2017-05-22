«Реал» удостоился поздравлений от «Барселоны»

21 мая мадридский «Реал» стал чемпионом Испании. «Барселона» поздравила соперника с завоеванием трофея.
Congratulations to Real Madrid on winning the 2016-17 La Liga.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2017
21 мая завершился чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эйбар», но мадридский «Реал» в своем матче против «Малаги» тоже одержал победу и стал чемпионом Испании. Это 33-й титул чемпиона Испании для «Реала» Отметим, что «Реал» не становился чемпионом на протяжении пяти лет подряд.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»