«Реал» удостоился поздравлений от «Барселоны»

Автор: Никита Пронин 0

Реал Мадрид

21 мая мадридский «Реал» стал чемпионом Испании. «Барселона» поздравила соперника с завоеванием трофея.

21 мая завершился чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эйбар», но мадридский «Реал» в своем матче против «Малаги» тоже одержал победу и стал чемпионом Испании. Это 33-й титул чемпиона Испании для «Реала» Отметим, что «Реал» не становился чемпионом на протяжении пяти лет подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»

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