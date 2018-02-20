«Реал» твердо намерен продать Гарета Бэйла и Карима Бензема этим летом

«Реал» сообщил полузащитнику Гарету Бэйлу и нападающему Кариму Бензема, что не заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и намерен продать. Игроков продадут летом.

Валлиец и француз покинут сливочных в летнее трансферное окно, поскольку президент клуба Флорентино Перес задумал масштабную перестройку состава мадридцев.

У Бэйла есть варианты в АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Бензема, в свою очередь, рассматривает предложение из Китая и возможность возвращения во Францию.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundodeportivo