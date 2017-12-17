«Реал» стал победителем клубного чемпионата мира

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Реал Мадрид

В ОАЭ состоялся финал клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Гремио». Со счетом 1:0 победу одержал клуб из Мадрида.

Автором победного гола стал Криштиану Роналду, который с семью мячами стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Таким образом, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира второй раз подряд и третий раз в истории, сравнявшись с «Барселоной». Для тренера «сливочных» Зинедина Зидана это уже восьмой трофей у руля команды. За два года с ним клуб выиграл уже больше, чем с предыдущими пятью наставниками, вместе взятыми.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В нем принимают участие лучшие клубы шести континентальных федераций, а также команда, получившая от организаторов специальное приглашение.

Фото: Твиттер ФК «Реал» Мадрид
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зидан

Зинедин Зидан пытается заручиться поддержкой звезд «Реала»

Алексис Санчес

«Реал» готов купить Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью может уйти в ПСЖ, руководство «Наполи» подозревают в махинациях, Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 