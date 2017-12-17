«Реал» стал победителем клубного чемпионата мира

В ОАЭ состоялся финал клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Гремио». Со счетом 1:0 победу одержал клуб из Мадрида.

Автором победного гола стал Криштиану Роналду, который с семью мячами стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Таким образом, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира второй раз подряд и третий раз в истории, сравнявшись с «Барселоной». Для тренера «сливочных» Зинедина Зидана это уже восьмой трофей у руля команды. За два года с ним клуб выиграл уже больше, чем с предыдущими пятью наставниками, вместе взятыми.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В нем принимают участие лучшие клубы шести континентальных федераций, а также команда, получившая от организаторов специальное приглашение.

Фото: Твиттер ФК «Реал» Мадрид

Источник: Еженедельник «Футбол»

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