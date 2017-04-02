«Реал» стал первой испанской командой, забившей в пятидесятом матче подряд

Футболисты мадридского «Реала» установили очередной рекорд. В матче 29-го тура чемпионата Испании «сливочные» одержали разгромную победу над «Алавесом» (3:0) и, тем самым, поразили ворота соперников уже в 50-ом матче подряд.

Покорив планку в 50 «голевых» матчей, «Реал» стал первым испанским клубом, которому покорилась эта отметка. Напомним, что последний раз «сливочные» заканчивали матч без забитых в ворота соперника мячей в первом полуфинале Лиги Чемпионов 2015/2016 против «Манчестер Сити». Та встреча закончилась со счетом 0:0.

На данный момент «Реал» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая идущую на втором месте «Барселону» на пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta