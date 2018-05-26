«Реал» сразится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Испанцы — фавориты встречи

Мадридский «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов-2017/18. Игра состоится 26 мая в 21:45 по московскому времени. Фаворитом матча считается испанская команда.

«Сливочные» вышли в финал турнира в четвертый раз за последние пять лет, а также могут стать первым клубом, трижды подряд выигравшим главный трофей. На пути к финалу они одолели «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию».

Англичане добрались до первого финала ЛЧ за последние 11 лет. А последний трофей они брали еще в 2005 году. В этом году в плей-офф им противостояли «Порту», «Манчестер Сити» и «Рома».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп поведал, как его команда собирается противостоять «Реалу»: «Нам нужно быть более «живыми», потому что мы уступаем в опыте другим большим клубам. Например, «Реал» – это команда мирового уровня, мы же просто топ-команда. Есть некоторая разница. Если ты не стоишь с ними в одном ряду, то нужно вкладывать больше усилий, больше стараться».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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