«Реал Сосьедад» претендует на Дениса Черышева, «Фейеноорд» и «ПСЖ» стали обладателями Суперкубков. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

ПСЖ

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 августа.

1. «Краснодар» обыграл «Урал», «Зенит» одолел «Арсенал», «Спартак» и «Локомотив» не забили голов.

2. «Реал Сосьедад» претендует на Дениса Черышева.

«Вильярреал» хочет заработать на продаже игрока не менее 20 миллионов евро.

3. Лука Модрич будет продан миланскому «Интеру» за 60 миллионов евро.

Единственным условием перехода является сумма сделки. 

4. «Фейеноорд» обыграл ПСВ в матче Суперкубка Нидерландов. 

Роттердамский клуб победил по пенальти.

5. «ПСЖ» разгромил «Монако» и в шестой раз подряд выиграл Суперкубок Франции.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Фото: Global Look Press

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