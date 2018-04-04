«Реал» сокрушил «Ювентус» в Турине, Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 апреля.
1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи
«Реал» на выезде разгромил «Ювентус», «Бавария» в гостях обыграла «Севилью».
2. «Краснодар» утвердил Мурада Мусаева и.о. тренера до конца сезона
Ранее с должности главного тренера команды был снят Игорь Шалимов.
3. Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере
Игра против «Белененсеша» в чемпионате Португалии стала для вратаря юбилейной.
4. Люсьен Фавр сменит Петера Штегера на посту тренера «Боруссии» Д
Нынешний наставник «шмелей» почти наверняка покинет клуб в конце сезона.
5. Сергей Передня — новый главный тренер «СКА-Хабаровска»
45-летний специалист был назначен на должность вместо уволившегося на прошлой неделе Рината Билялетдинова.
6. Завершился второй этап продаж билетов на ЧМ-2018
Заключительный этап стартует 18 апреля.
Фото: Global Look Press