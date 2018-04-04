«Реал» сокрушил «Ювентус» в Турине, Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

«Реал» на выезде разгромил «Ювентус», «Бавария» в гостях обыграла «Севилью».

2. «Краснодар» утвердил Мурада Мусаева и.о. тренера до конца сезона

Ранее с должности главного тренера команды был снят Игорь Шалимов.

3. Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Игра против «Белененсеша» в чемпионате Португалии стала для вратаря юбилейной.

4. Люсьен Фавр сменит Петера Штегера на посту тренера «Боруссии» Д

Нынешний наставник «шмелей» почти наверняка покинет клуб в конце сезона.

5. Сергей Передня — новый главный тренер «СКА-Хабаровска»

45-летний специалист был назначен на должность вместо уволившегося на прошлой неделе Рината Билялетдинова.

6. Завершился второй этап продаж билетов на ЧМ-2018

Заключительный этап стартует 18 апреля.

Фото: Global Look Press

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