«Реал» снизил сумму отступных в контракте Криштиану Роналду с € 1 млрд до € 120 млн

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал ближе к уходу из клуба, По информации СМИ, руководство «Королевского клуба» уменьшило сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

Ранее она составляла € 1 млрд, что делало уход Роналду практически невозможным. Однако теперь заинтересованные клубы смогут приобрести португальца за € 120 млн. Исключением станут два клуба – «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», для которых сумма останется прежней.

Весной несколько клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Милан», сообщили Жорже Мендешу, агенту Роналду, что будут готовы активировать опцию выкупа игрока, если сумма будет составлять € 120 млн, а также предложат форварду зарплату в € 40 млн в год.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец принял окончательное решение покинуть «Реал» в связи с недопониманием, возникшим между ним и руководством клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca