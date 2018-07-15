«Реал» предложит Тибо Куртуа 5-летний контракт с окладом 11 млн евро до вычета налога

Автор: Михаил Серебряков 0

Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа близок к переходу в «Реал». Напомним, что бельгиец отказался подписывать новый контакт с английским клубом.

Трансфер голкипера сборной Бельгии обойдется королевскому клубу в 40 миллионов евро, хотя изначально лондонцы требовали 50 млн. Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за Куртуа 38 млн.

Мадридский клуб предложит игроку 5-летний контракт с зарплатой 11 млн в год до вычета налога.

В прошлом сезоне голкипер провел 35 матчей, 15 игр отыграв на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: Het Laastle Nieuws

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