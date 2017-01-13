«Реал» побил рекорд «Барселоны» по длине беспроигрышной серии

«Реал» сыграв вничью с «Севильей» (3:3) в матче Кубка Испании, продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей. Мадридцы установили новый рекорд для испанских команд, превзойдя достижение «Барселоны».

40 — Real Madrid have surpassed the best ever unbeaten run by a La Liga side in all competitions (30W 10D). Legend pic.twitter.com/Gj3hQYlxG7 — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2017

Еще на 83-й минуте «Реал» проигрывал «Севилье» со счетом 1:3, однако сначала капитан Серхио Рамос реализовал пенальти, а уже в добавленное время форвард Карим Бензема сравнял счет.

В последний раз «Реал» проиграл 6 апреля 2016 года в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). С тех пор команда одержала 30 побед и 10 раз сыграла вничью.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta