«Реал» побил рекорд «Барселоны» по длине беспроигрышной серии

«Реал» сыграв вничью с «Севильей» (3:3) в матче Кубка Испании, продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей. Мадридцы установили новый рекорд для испанских команд, превзойдя достижение «Барселоны».

40 — Real Madrid have surpassed the best ever unbeaten run by a La Liga side in all competitions (30W 10D). Legend pic.twitter.com/Gj3hQYlxG7

— OptaJose (@OptaJose) January 12, 2017