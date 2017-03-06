«Реал» планирует выручить от продажи Иско 35 миллионов евро

Руководство мадридского «Реала» готово расстаться со своим полузащитником Иско. Королевский клуб назвал сумму, за которую собирается продать футболиста.

«Сливочные» будут рассматривать предложения по трансферу 24-летнего испанца летом. Начальная сумма трансфера игрока — 35 миллионов евро. По некоторым данным, Иско хотят приобрести сразу два миланских клуба: «Интер» и «Милан».

С августа 2016 года полузащитник провел за мадридцев 20 матчей. В них он сумел забить 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport