«Реал» планирует выручить от продажи Иско 35 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Иско

Руководство мадридского «Реала» готово расстаться со своим полузащитником Иско. Королевский клуб назвал сумму, за которую собирается продать футболиста.

«Сливочные» будут рассматривать предложения по трансферу 24-летнего испанца летом. Начальная сумма трансфера игрока — 35 миллионов евро. По некоторым данным, Иско хотят приобрести сразу два миланских клуба:  «Интер» и «Милан».

С августа 2016 года полузащитник провел за мадридцев 20 матчей. В них он сумел забить 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

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