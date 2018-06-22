«Реал» планирует купить Тиаго Алькантару в случае ухода Матео Ковачича

Автор: Михаил Серебряков 0

Thiago Alcântara

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара попал в сферу интересов очередного топ-клуба Ла Лиги. Вслед за «Барселоной» 27-летнего игрока сборной Испании захотел приобрести «Реал».

Мадридцы рассматривают Алькантару в качестве замены Матео Ковачичу, который из-за дефицита игровой практики может сменить клуб.

Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги знаком с Алькантарой по совместной работе в национальной команде.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать хавбека за 70 миллионов евро. В завершившемся сезоне испанец сыграл в 19 матчах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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