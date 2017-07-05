«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0

Альваро Мората

Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Реала» Альваро Морату. Утверждается, что «красные дьяволы» предложили за игрока сборной Испании 80 миллионов евро, однако сливочные ответили отказом.

Руководство мадридского клуба желает получить за 24-летнего форварда более высокую сумму.

Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист уже рассказал своим друзьям о переходе в «МЮ».

В прошедшем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 15 голов в 26 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мората

Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Альваро Мората

Ради перехода в «Милан» Мората отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы избежать его перехода в «Манчестер Юнайтед»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 