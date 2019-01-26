«Реал» отказался от трансфера Кристиана Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, видимо, не перейдет в «Реал». Но 26-летний хавбек считает, что ему в Лондоне платят слишком мало.

Он не хочет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

«Реал» готов был предложить за Эриксена от 56 до 84 миллионов евро, но президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви настаивает на 250 миллионах.

Мадридцы решили отказаться от трансфера Эриксена. Интерес к игроку сохраняют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».

Эриксен забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ этого сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: As