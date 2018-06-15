«Реал» официально предложит 50 млн евро за Алиссона

«Реал» работает над возможным трансфером вратаря «Ромы» Алиссона. Римский клуб хочет получить за своего голкипера не меньше 100 млн евро.

Мадридский клуб далеко продвинулся в переговорах об условиях контракта с самим футболистом и его агентом. Однако получить согласие «Ромы» будет сложнее.

По информации итальянских СМИ, «Реал» в пятницу официально предложит «волкам» приблизительно 50 миллионов евро за трансфер голкипера.

Мадридский клуб не намерен платить за переход футболиста более 60 миллионов. При этом «Реал» готов также обговорить с «Ромой» бонусы, общая сумма которых может достичь 10 миллионов.

Итальянский клуб не хочет продавать вратаря дешевле, чем за 100 миллионов. Однако такое предложение от «Реала» вряд ли поступит, и желание самого голкипера стать игроком «бланкос» осложняет ситуацию для «Ромы».

Фото: Global Look Press

Источник: GianlucaDiMarzio.com