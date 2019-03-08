«Реал» объявит о назначении Жозе Моуринью в ближайшие дни

Автор: Евгений Морозов 0

Моуриньо

«Реал» готовит заявление об отставке Сантьяго Солари с поста главного тренера. На вакантное место мадридцы пригласят Жозе Моуринью и анонсируют событие в ближайшее время.

Накануне испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.

В ближайшем матче «Реала» против «Вальядолида» Солари не будет руководить командой.

Об этом стало известно после того, как совет директоров мадридцев провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу».

После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.

Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Telemadrid

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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