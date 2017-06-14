«Реал» не продаст Альваро Морату дешевле 90 млн евро

Стала известна сумма, за которую «Реал» согласен расстаться с форвардом Альварой Моратой. Сообщается, что мадридский клуб продаст 24-летнего испанца не менее чем за 90 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона, что сделает его самым дорогим в истории испанским игроком.

Сам футболист после финала Лиги чемпионов заверил всех, что не покинет «Реал» в ближайшее время.

В 26 матчах минувшего чемпионата Ла Лиги нападающий забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca