«Реал» не будет устраивать публичного прощания с Криштиану Роналду, если игрок перейдет в «Ювентус»

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

«Реал» не будет устраивать никакого публичного прощания с нападающим Криштиану Роналду, если он перейдет в «Ювентус». Руководство мадридского клуба не выполнит ни одной просьбы португальца по этому поводу.

Сливочные откажутся от любого типа публичного прощания с 33-летним футболистом и не будут делать никаких особых планов для него сейчас или в будущем. Президент клуба Флорентино Перес не хочет этого из-за поведения футболиста в последние месяцы.

Роналду сможет попрощаться с болельщиками «Реала» с помощью социальных сетей.

По информации СМИ, мадридцы готовы отпустить форварда в «Ювентус» за 150 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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