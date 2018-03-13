«Реал» намерен продлить контракт с Роналду в конце сезона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов продлить соглашение нападающего Криштиану Роналду на улучшенных условиях в конце нынешнего сезона. Контракт мог быть подписан уже в прошлом сезоне.

Перес обещал Роналду продлить контракт еще в конце прошлого сезона, однако голевая засуха нападающего в начале нынешнего сезона заставила усомниться функционера в целесообразности повышения зарплаты футболиста. Последние выступления Роналду добавили оптимизма руководству «сливочных», и, как ожидается, соглашение форварда будет продлено в конце сезона.

Португальца ожидает значительное повышение годового оклада. Ожидается, что новая зарплата Роналду будет сопоставима с окладом форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который зарабатывает около € 40 млн в год.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в 22 играх, в которых забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

