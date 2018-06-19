«Реал» намерен приобрести Тибо Куртуа вместо Алисона из-за высокой цены бразильца

Мадридский «Реал» намерен приобрести вратаря лондонского «Челси» Тибо Куртуа. Ранее испанцы хотели купить голкипера «Ромы» Алисона Бекера.

По информации СМИ, руководство «Реала» считает сумму, запрашиваемую римским клубом за бразильца, слишком высокой. Напомним, «Рома» отказалась продавать Алисона меньше, чем за € 80 млн.

Таким образом, испанский клуб решил переключить внимание на бельгийского голкипера, чей контракт с «Челси» действует до лета 2019 года и который не раз выражал желание вернуться в Мадрид, где ранее представлял «Атлетико».

В завершившимся сезоне Тибо Куртуа провел 35 матчей, 15 из них отыграв на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Ser