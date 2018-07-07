«Реал» на замену Криштиану Роналду рассматривает трех футболистов

Автор: Михаил Серебряков 0

Криштиану Роналду

«Реал» рассматривает несколько кандидатур в качестве замены нападающему Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Ювентус». Королевский клуб продолжает переговоры с туринцами, сумма сделки может составить 130 миллионов евро.

Вырученные средства мадридцы планируют потратить на двух звездных атакующих футболистов.

Одним из них является полузащитник «Челси» Эден Азар, который в настоящее время в составе сборной Бельгии выступает на ЧМ-2018. Бельгийцы уже дошли до полуфинала турнира.

Что касается второй кандидатуры, то тут «Реал» рассматривает либо подписание Мауро Икарди из «Интера», в контракте которого прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, либо Роберта Левандовски из «Баварии».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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