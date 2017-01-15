«Реал» на следующей неделе подпишет контракт с 17-летним форвардом

Мадридский «Реал» собирается приобрести 17-летнего игрока. Шведский нападающий клуба АИК Александер Исак на следующей неделе подпишет контракт.

Представители форварда сборной Швеции 18 января отправятся в Мадрид для завершения сделки. «Реал» может приобрести футболиста сейчас, однако, из-за санкций со стороны ФИФА сможет зарегистрировать игрока лишь летом.

Сумма отступных, которую получит АИК, не уточняется.

За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым бомбардиром в истории национальной команды.

Фото: Global Look Press

Источник: AS