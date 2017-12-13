«Реал» может переключиться с Давида Де Хеа на Тибо Куртуа

Автор: Евгений Морозов 0

Тибо Куртуа

«Реал» готов отказаться от варианта с приобретением голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Мадридцы готовы переключиться на вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

В «Реале» считают вариант с приобретением бельгийца более легким.

Куртуа еще не ответил «Челси» по поводу продления контракта, срок действия которого завершается летом 2019 года. Он в курсе, что «Реал» может сделать ему предложение.

«Реал», как сообщалось ранее, планирует в январе приобрести голкипера «Атлетико» Кепу Аррисабалагу. Этот трансфер не исключает покупки Куртуа летом.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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