«Реал Мадрид» согласился отпустить Пепе этим летом

«Реал» готов отпустить Пепе по истечении срока контракта ближайшим летом. Интерес с игроку проявляют китайские клубы.

Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, стороны не смогли договориться о продлении договора.

Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в Мадриде ему предлагали контракт на год.

Таким образом, уже в январе Пепе имеет право договориться с любым клубом, чтобы летом перебраться туда на правах свободного агента.

Интерес к нему проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Теллэйс». Оба клуба готовы удвоить его зарплату. Сейчас Пепе получает в Мадриде 5,5 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: AS