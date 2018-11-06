«Реал Мадрид» рассматривает кандидатуру Жардима на пост главного тренера

Португалец в начале сезона провалился с «Монако». Тем не менее, «королевскому клубу» приглянулся именно этот специалист.

Новым главным тренером мадридского «Реала» может стать бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим.

По данным источника, руководство «сливочных» рассматривает кандидатуру португальского специалиста, который может занять пост главного тренера мадридского клуба, который был освобожден после отставки Хулена Лопетеги. Что касается самого Жардима, то он, в свою очередь, несколько недель назад был уволен с поста наставника «Монако» после серии неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что «Реал» также интересуется Антонио Конте (безработный, последнее место работы — «Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), а также Роберто Мартинесом (сборная Бельгии). В данный момент исполняющим обязанности наставника испанского клуба является Сантьяго Солари.

Фото: пресс-служба ФК «Монако»

Источник: ESPN US