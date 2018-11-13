«Реал Мадрид» предложит контракт Сантьяго Солари

Руководство «галактикос» довольно и.о. главного тренера. И хочет предложить контракт на 2 года.

Мадридский «Реал» намерен подписать полноценный контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари сроком до лета 2020 года. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес очень доволен работой аргентинского специалиста, под руководством которого «Реал» выиграл четыре матча из четырех с разницей мячей 15-2.

В клубе считают, что соглашение на полтора года даст тренеру ощущение защищённости, а также придаст дополнительный стимул в работе.

Напомним, что Солари несколько недель назад сменил на этом посту Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. В данный момент «Реал», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.

Фото: пресс-служба ФК «Реал Мадрид»

Источник: Marca