«Реал» изменил эмблему, «Краснодар» объявил о приобретении шведского полузащитника. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 25 января.

1. «Реал» изменил эмблему, чтобы не задевать чувства мусульман.

2. «Краснодар» объявил о переходе Виктора Клаэссона.

3. За победу над «РБ Лейпциг» футболисты «Ингольштадта» получили колбаски и брецели от «Баварии».

4. Виталий Мутко: «Аршавин многое сделал для российского футбола, я бы хотел, чтобы он сыграл на ЧМ-2018».

5. «Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Хосепом Гвардиолой.

6. Жест аристократа. Что произошло между Диего Костой и Антонио Конте.

7. Долой Лама. 5 причин, почему Филипп Лам не должен завершать карьеру этим летом.

Фото: Global Look Press