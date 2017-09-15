«Реал» интересуется юным хавбеком «Манчестер Сити»

«Галактикос» думают на перспективе. «Реал» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Браимом Диасом.

Мадридский клуб дал понять 18-летнему игроку, что готов подписать с ним контракт при появлении такой возможности. «Наш клуб хотел бы сохранить всех молодых талантливых игроков. Но все зависит от их желания», – сказал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.

В сентябре 2016 года Диас подписал с «Манчестер Сити» профессиональный контракт на три года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»