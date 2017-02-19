«Реал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении Муссы Дембеле

Мусса Дембеле заинтересовал топ-клубы Испании и Англии. Летом форвард «Селтика» может сменить клубную прописку.
Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Сити». Оба клуба намерены приобрести 20-летнего форварда в летнее трансферное окно и уже контактировали с ним.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне чемпионата Шотландии Дембеле провел 23 матча, в которых забил 13 голов. Его рыночная стоимость составляет 5 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Get Football News France