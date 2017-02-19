«Реал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении Муссы Дембеле

Мусса Дембеле заинтересовал топ-клубы Испании и Англии. Летом форвард «Селтика» может сменить клубную прописку.

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Сити». Оба клуба намерены приобрести 20-летнего форварда в летнее трансферное окно и уже контактировали с ним.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Шотландии Дембеле провел 23 матча, в которых забил 13 голов. Его рыночная стоимость составляет 5 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Get Football News France