«Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч в Майами

В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» и «Реал» проведут между собой товарищеский матч. Встреча двух испанских грандов пройдет в Майами.

«Барселона» в рамках Международного Кубка чемпионов сыграет против «Реала». Команды в последний раз проводили товарищеский матч в 1991 году.

А за пределами Испании каталонский и мадридский клубы встретятся между собой впервые с 1982 года, когда «Реал» победил «Барселону» в Венесуэле 1:0 благодаря голу Висенте Дель Боске, будущего главного тренера мадридцев и сборной Испании.

Игра состоится 29 июля в Майами на Hard Rock Stadium, который вмещает 65 326 зрителей..

Ожидается, что в предстоящем International Champions Cup также примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: AS